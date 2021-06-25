Фермера из Челябинской области заподозрили в мошенничестве при получении субсидии

Фото: БУЛАТОВ Алексей

В Челябинской области главу крестьянского хозяйства из Сосновского района заподозрили в незаконной попытке получить субсидию от Минсельхоза. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

— По данным следствия, в период 2017 – 2018 годов глава крестьянского хозяйства предоставил в региональный Минсельхоз для выплаты субсидии фиктивные документы о якобы понесенных расходах в сумме более 360 тысяч рублей на приобретение дизельного топлива для проведения агротехнических работ, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснения всех обстоятельств преступления.

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