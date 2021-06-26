В Челябинской области семилетняя девочка получила сильные ожоги в бане

Ребенок остался без присмотра взрослых. Фото: Иван ВИСЛОВ

Следственный комитет начал проверку по факту получения ожогов семилетней девочкой. ЧП произошло в Агаповском районе Челябинской области.

Выяснилось, что компания детей решила разжечь дрова в печке в бане, но не просто так, а с помощью бензина, чтобы горело сильнее. Огонь вспыхнул резко, и девочка получила ожоги средней степени тяжести. Сейчас ребенок находится в областном ожоговом центре.

Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку, чтобы выяснить, почему дети остались без внимания взрослых.

— Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. Затем будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в управлении СК по Челябинской области.

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