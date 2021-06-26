В Челябинской области утонул восьмилетний ребенок

У реки оказалось илистое опасное дно. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Златоусте произошла трагедия на воде. В реке Тесьма утонул восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в ГУ МЧС Челябинской области.

Очевидцы рассказали, что компания детей гуляла без взрослых. Один ребенок решил искупаться и неожиданно ушел под воду. Другие мальчики начали звать на помощь. Поблизости оказалась девушка, она вытащила ребенка на берег. Подоспевшие сотрудники скорой помощи провели реанимационные действия, но спасти школьника не удалось.

Как сообщили в ГУ МЧС, река в этом месте не глубокая, но имеет илистое дно и провалы.

Еще один трагический случай произошел в Челябинске на Голубом карьере. В воде стало плохо 74-летнему дедушке. Он перевернулся на спину и потерял сознание. Сотрудники скорой зафиксировали смерть.

На реке Урал в Магнитогорске утонул 45-летний мужчина. Он отдыхал в компании, ушел искупаться и не вернулся. На месте работают сотрудники поисково-спасательного отряда.

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