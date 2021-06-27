В четырех районах Челябинской области ввели режим ЧС

Засуха не прекращается на юге Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четырех муниципалитетах Челябинской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации. С 25 июня его ввели в Брединском и Карталинском районах. Ранее о ЧС объявили в Варненском и Кизильском районах.

Везде причиной стала сильная жара и отсутствие дождей.

— В связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями, выразившимся в виде почвенной засухи, высокой температуры воздуха и суховея, введен режим ЧС муниципального характера до особого распоряжения, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозам метеорологов, в Варненском и Брединском районах 27 июня температура воздуха поднимется до +32 градусов, в Кизильском воздух разогреется до +33 градусов, возможна сухая гроза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru