Телеведущая из Франции решила развеять мифы о Челябинске

Ради гостьи в музее приподняли прозрачный купол, защищающий метеорит. Фото: Максим Грицук/vk.com

Актриса и телеведущая Сесиль Плеже приехала в Челябинск ради съемок новой серии проекта «Сесиль в стране чудес». Телепрограммы, выходящие на канале «Моя планета», посвящены проверке мифов и стереотипов о разных российских регионах.

Сейчас Сесиль Плеже выясняет, действительно ли Челябинск и его жители отличаются особой суровостью. Первый аргумент против этого мнения обнаружился в челябинском Историческом музее, куда телеведущая пришла, чтобы прикоснуться к знаменитому метеориту.

— С удивлением гостья узнала, что сейчас метеорит хрупкий и увидела в этом новую возможность опровергнуть расхожие представления, — рассказали в музее.

В Челябинске Сесиль Плеже посетила также ледовый дворец «Трактор» и трубопрокатный завод, осмотрела окрестности железнодорожного вокзала.

Добавим, Сесиль Плеже родилась в смешанной русско-французской семье. Детство она провела в Париже, но последние 20 лет живет в Москве.

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