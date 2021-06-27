Женщина погибла в ДТП в Челябинской области, два ребенка пострадали

В аварии погибла 63-летняя пассажирка. Фото: ОГИБДД ОМВД России по городу Миассу

ДТП случилось поздним вечером 25 июня на третьем километра дороги Миасс - Златоуст. Столкнулись Daewoo Nexia и «Газель». В аварии погибла 63-летняя пассажирка иномарки. Травмы получили еще два пассажира, дети 12 и 5 лет. Пострадавших доставили в больницу.

Как рассказали в ГИБДД Миасса, 35-летний водитель Daewoo на повороте пытался обогнать шедшую впереди машину. Для этого он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «Газелью» под управлением 23-летнего мужчины.

— У водителя Daewoo Nexia водительский стаж с 2004 года, ранее он привлекался к административной ответственности за превышение скорости, — уточнили в ГИБДД.

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