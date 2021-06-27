Челябинцы заметили лису рядом с жилыми домами

Некоторые челябинцы уже неоднократно встречались с дикой лисой Фото: Влад КОМЯКОВ

Жители челябинской Тополиной аллеи беспокоятся из-за появления в районе дикой лисы. Видеоролик с животным опубликовали в соцсети. На его кадрах видно, как зверь бежит вдоль автомобильной дороги.

Челябинцы отмечают, что лиса появилась рядом их с домами уже некоторое время назад. — Лиса бегает постоянно, даже у подъезда видела, — пишет одна из местных жительниц. — Она там давно живет. Регулярно ходит перекусить кошками в дома, - пугает другая горожанка.

— Что делать, если вдруг гуляя с ребенком, мы увидим таких «прохожих»? Я, честно говоря, боюсь безумно, - делится переживаниями еще одна жительница Тополиной аллеи. Некоторые горожане, впрочем, вступаются за лису.

— Животным уже уходить от мегаполиса некуда! Еще на этих давайте натравим отлов! — возмущается пользовательница в комментариях под видеозаписью.

Напомним, диких животных не впервые встречают на улицах Челябинска. Прошлой осенью лиса поселилась в Металлургическом районе.

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