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Общество28 июня 2021 14:46

Челябинский школьник победил на всероссийской олимпиаде по информатике

Он завоевал одну из трех золотых медалей для российской сборной
Елена КОЛЧИНА
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Все четверо российских участников получили на олимпиаде награды. Фото: министерство просвещения РФ

Все четверо российских участников получили на олимпиаде награды. Фото: министерство просвещения РФ

Михаил Будников из челябинского физико-математического лицея № 31 победил на международной олимпиаде школьников по информатике IOI.

Команде России на соревнованиях программистов достались три золотых медали и одна серебряная. Кроме одиннадцатиклассника из Челябинска награды получили юноши из Москвы и Самары.

Организатором ежегодной олимпиады в этом году стал Национальный университет Сингапура, но из-за пандемии коронавируса все мероприятия проходили в дистанционном формате. Российские участники выходили на связь из сочинского образовательного центра «Сириус».

Чтобы пробиться на IOI и посоревноваться с учениками из 87 других стран (количество участников в этом году было рекордным - – 351 человек), российским старшеклассникам нужно было успешно выступить на национальной олимпиаде по информатике. Юные программисты готовились к международной олимпиаде на сборах в Московском физико-техническом институте.

Победителей IOI уже поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов.

— Победы российских учеников на олимпиаде по информатике – повод для гордости за ребят, их учителей и родителей, тренеров и наставников. Это итог большой общей работы и показатель развития нашей системы образования, — сказал министр.

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