Челябинским заключенным пытались пронести наркотики, спрятанные в сливочном масле

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

В Челябинске сотрудники ЛПУ-3 ГУФСИН пресекли попытку передачи заключенным наркотиков, спрятанных в сливочном масле. Передачу с запрещенным содержимым принесла 23-летняя девушка, которая заявила, что даже не знала об этом.

— Сотрудниками оперативного отдела ЛПУ-3 была получена информация о том, что один из осужденных, отбывающий наказание в учреждении, планирует организовать доставку наркотических веществ на территорию режимного объекта, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области. — При проведении обязательного досмотра предметов передачи, сотрудниками ЛПУ-3 совместно с сотрудниками Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Челябинской области был обнаружен и изъят пресс-пакет с неизвестным веществом зеленого цвета, спрятанный ухищренным способом внутри пачки сливочного масла.

По словам девушки, ее знакомые попросили отвезти посылку в колонию, умолчав о содержимом «гостинца». Она согласилась помочь и таким образом стала наркокурьером.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Девушка, пытавшаяся передать наркотики, была задержана. Ведется следствие.

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