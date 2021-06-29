В Челябинской области будут судить пенсионера, который пытался подкупить полицейских баранами

Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинской области 65-летний мужчина предстанет перед судом за попытку дать баранов полицейским в качестве взятки. Вся эта история произошла в поселке Ждановский Кизильского района в мае этого года. Пенсионер пришел порыбачить на пруду, но подловили как раз-таки его. Сотрудники полиции заметили, что рыбалка в этом месте была незаконной и потребовали от мужчины выдать пойманную рыбу, сети и удочки.

Но просто так сдаваться рыбак не захотел — он побоялся уголовной ответственности и предложил стражам порядка двух баранов, даже погрузил их в багажник служебной машины. Вес животных составлял 44 и 39 кг, кому из полицейских полагался более жирный — непонятно. Но в результате план пенсионера не сработал, и теперь он проходит по другой уголовной статье.

— Утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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