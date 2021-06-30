Два студента из Челябинска победили в V Международной олимпиаде по страхованию

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Два студента Южно-Уральского государственного университета Валерия Григорьева и Тимофей Кузьмин стали победителями V Международной олимпиады по страхованию.

Страховой брокер Сбербанка подвёл итоги V Международной олимпиады по страхованию. В этом году её победителями и призёрами стали 55 студентов университетов и колледжей из разных регионов России, Северной Македонии и Польши. Каждый их них получит скидку на весь период обучения в бакалавриате или магистратуре Финансового университета при Правительстве РФ, а также дополнительные баллы при поступлении.

Всего победителями Олимпиады признаны 16 участников, призёрами — 39, финалистами — 132. Совокупно в соревновании приняли участие более 400 человек из разных стран, в частности Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Польши, Узбекистана, Украины и Северной Македонии.

Победителям олимпиады будут вручены сертификаты на скидку 50% на обучение в бакалавриате или магистратуре Финансового университета при Правительстве РФ, а призёрам — сертификат на скидку 25%. Также те, кто поступает в бакалавриат, получат 5 баллов к результатам вступительных экзаменов, в магистратуру — 100 или 50 баллов за место победителя или призёра соответственно.

В этом году мы провели уже пятую Международную олимпиаду по страхованию, которая вызывает всё больший интерес у молодежи. И в очередной раз убедились, что много одаренных юношей и девушек хотят связать свою будущую профессиональную деятельность со страхованием и внести свой вклад в развитие отрасли. Одна из важных особенностей олимпиады заключается в том, что её победители и призёры наряду с привилегиями по поступлению в престижный вуз страны могут также получить предложение о работе в крупных страховых компаниях-партнёрах.

Валентина Скляр, генеральный директор Страхового брокера Сбербанка:

— Организаторами олимпиады 2021 года выступили Страховой брокер Сбербанка, Финансовый университет при Правительстве РФ, МИГ «Страхование сегодня». В числе спонсоров — СК «Сбербанк страхование», «Ингосстрах», «Энергогарант».

Полный список победителей и призёров олимпиады размещён на сайте Финансового университета при Правительстве России.

ПАО Сбербанк (генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015).

Новости компаний.