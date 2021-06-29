В Кургане во время пожара в жилой многоэтажке спасли четырех человек

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Сегодня, 29 июня, в Кургане произошел пожар в жилой девятиэтажке по улице Карла Маркса, 151. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10:14 часов утра.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огнем охватило вещи на балконе пятого этажа. Началась эвакуация жильцов дома. Помощь потребовалась людям с верхних этажей, поскольку из-за густого дыма они самостоятельно выйти из подъезда не могли.

24 жильца дома были оперативно эвакуированы. С помощью защитных масок огнеборцы вывели трех человек и еще одного с использованием автолестницы. Пожару был присвоен ранг пожара номер 1 БИС.

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

— В 10:33 пожар общей площадью 8 кв. метров был локализован, в 10:45 объявлена ликвидация открытого горения, в 11:35 – полная ликвидация пожара, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Во время тушения пожара были задействованы 25 человек и восемь единиц техники. Точные причины возгорания предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.

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