Челябинские судомоделисты завоевали 21 награду и установили мировой рекорд на всероссийских соревнованиях

Команда Челябинской области стала лучшей в стране. Фото: Челябинская судомодельная федерация

Команда Челябинской области стала первой в общем зачете на Кубке и первенстве России по судомодельному спорту в классе кордовых моделей. На чемпионате России южноуральская сборная заняла второе место.

В общей сложности спортсменам из Челябинской области удалось завоевать 21 награду.

Соревнования проходили на озере Чертовица в центре Брянска. Чтобы победить, участникам нужно было до максимальной скорости разогнать свои мини-лодки.

Кордовые модели по кругу летают по поверхности воды, удерживаемые специальными тросами. В движение их приводят разные типы винтов и двигателей.

В состав команды Челябинской области вошли четверо юниоров и восемь взрослых спортсменов. Взрослые выступали на чемпионате и Кубке, дети – на Кубке и первенстве России.

По два первых места в разных дисциплинах заняли взрослые Анатолий Караваев, Дмитрий Долгих и Ирина Киселева. По одному «золоту» у юниоров Ангелины Муравьевой, Ивана Васильев и, Глеба Иванова. В копилке спортсменов также награды за вторые и третьи места.

— Это спорт высоких достижений, — прокомментировал директор регионального центра технического творчества Владислав Халамов. — Наши судомоделисты привезли очень много наград. У нас в судомоделировании много спортсменов, причем каждый из них сменит предыдущего победителя: они все разного возраста, все пришли в разные годы занятий.

Глава областной Федерации судомодельного спорта Дмитрий2 Долгих на соревнованиях в Брянске установил рекорд скорости.

— Мне удалось разогнать лодку до 290 км/час. До этого на чемпионате мира был (не мною) установлен рекорд 285 км/час, — рассказал Дмитрий Долгих.

Он добавил, что в этом году побороться за рекорды на международном уровне у челябинских моделистов не получится. Всемирные состязания отменили из-за пандемии коронавируса.

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