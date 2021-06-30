На Копейском шоссе в Челябинске произошло ДТП с шестью автомобилями

Фото: Челябинский транспорт / vk.com

Сегодня около 9:45 на Копейском шоссе в Челябинске произошла массовая авария. Как сообщает ГИБДД, в районе дома № 16б водитель автомобиля «Интернационал» столкнулся с «ГАЗелью» и автобусом «ПАЗ». После этого «ГАЗель» отбросило в попутные Hyundai, Kia и Ford.

— Пострадавших в аварии нет, все обстоятельства устанавливаются, — уточнили в ГИБДД Челябинска.

Из-за этой аварии на шоссе образовалась большая пробка, но ближе к полудню ситуация разрешилась. Сейчас движение на этом участке дороги ничем не затруднено.

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