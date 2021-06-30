В Челябинске трое подростков украли 580 кг металла на железной дороге

Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

Транспортные полицейские задержали трех подростков, которые украли 580 кг металлолома на железной дороге в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Было установлено, что подростки пришли на станцию около 5 часов утра. Они забрались в один из грузовых вагонов и вытащили оттуда металлолом. После этого похищенное отнесли в укромное место за теплотрассой и вызвали такси. Машина злоумышленникам была нужна, чтобы увезти все в пункт приема металлолома. Но во время погрузки в автомобиль украденного их задержали силовики.

— Транспортные полицейские во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на железнодорожной станции «Электростанция» установили троих несовершеннолетних жителей Челябинска, 2004, 2007, 2008 годов рождения, которые похитили металлолом из полувагона стоящего грузового поезда, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.2 ст. 158 УК РФ). Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, оценили на сумму свыше 28 тысяч рублей.

Кроме того, родители всех нарушителей привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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