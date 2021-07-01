В Челябинской области базы отдыха предоставили бесплатное проживание привитым от коронавируса

Туристам с прививками предложили задержаться на отдыхе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Челябинской области, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут бесплатно получить дополнительный день проживания на базах отдыха.

Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития, в акции участвуют девять заведений в Катав-Ивановском, Чебаркульском, Кусинском, Саткинском, Ашинском районах, Усть-Катавском и Миасском городских округах.

Получивших прививку туристов приглашают посетить Таганай, Иремель, Зюраткуль, Кисегач и Серпиевку, приехать на миасский горнолыжный курорт и в форелевое хозяйство в окрестностях Усть-Катава.

— Суть акции «2+1» в том, что при бронировании не менее трех суток в кемпинге, на туристской базе и в других средствах размещения один день на каждого привитого будет предоставляться бесплатно, — объяснил вице-президент Уральской ассоциации туризма Александр Решетов.

Чтобы получить день бесплатного проживания, нужно предъявить сертификат о вакцинации или QR-код. Акция будет действовать до конца сентября, но только при наличии свободных мест и при бронировании по телефонам, которые указаны на сайте министерства экономического развития.

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