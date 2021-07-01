Учредителей сельхозкооператива в Челябинской области обвинили в мошенничестве на 14 млн рублей

Аграрии могли незаконно получить 14 млн рублей. Фото: Ксения Тимофеева

Двух учредителей сельхозкооператива в Октябрьском районе обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступно полученных средств.

Следователи считают, что сообщники по подложным документам получали субсидии из областного бюджета. В 2018-2020 годах учредители сообщали в региональное министерство сельского хозяйства, что покупают молоко у членов кооператива. Это давало возможность участвовать в целевой программе и получать господдержку. Но в действительности молоко приобретали у не входящих в кооператив продавцов.

— Преступными действиями подозреваемых причинен ущерб областному бюджету в сумме более 14 млн рублей, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

7 млн рублей, полученных в качестве субсидий, обвиняемые хранили на банковских счетах. По версии следствия, так учредители кооператива хотели легализовать незаконно полученные деньги.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается. В СК намерены вернуть в бюджет все 14 млн рублей.

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