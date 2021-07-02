В Челябинской области от коронавируса умерли 11 человек

За сутки зарегистрировали 202 новых случая коронавируса.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области за сутки зарегистрировали 202 новых случая коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 66 656. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Скончались 11 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли семь пациентов. Остальные — от сопутствующего заболевания.
Больничные палаты покинули 203 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 60 292 человека. Под присмотром врачей остаются 2 236 зараженных.
За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,5 миллиона человек. За прошедшие сутки — 10 709 тестов.
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