«Высыпания после купания»: экологи Челябинской области рассказали, насколько безопасна вода в озере Тургояк

Тургояк — излюбленное место отдыхающих. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Жители Челябинской области жалуются на странные высыпания на теле после отдыха на озере Тургояк. Случаи единичные, но вызывают тревогу у людей. В Минэкологии региона в пятницу, 2 июля, заверили, что вода безопасна, а сыпь — аллергическая реакция на цветение водорослей и попавшую в воду пыльцу хвойных деревьев.

— Высыпания на теле носит единичные случаи и связаны с аллергической реакцией на цветение сине-зеленых водорослей и хвойных пород деревьев с выделением пыльцы и оседанием ее на водную поверхность, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Подобные обращения у нас возникают не один год, уже на протяжении семи лет.

Экологи, по словам Виталия Безрукова, консультировались с врачами, учеными и пришли к единому мнению. Сыпь после купания — аллергическая реакция.

— Мониторинг за состоянием озера Тургояк проводится ежегодно, — добавил Виталий Безруков. — В прошлом году мы наблюдали значительное улучшение качества воды. Впервые за много лет Тургояк стал чище и вода в нем характеризуется вторым классом как «чистая вода».

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