На Таганае уничтожили орхидеи, занесенные в Красную книгу

Засохшие стебли - все, что осталось от редких цветов. Фото: нацпарк «Таганай»

Туристы в национальном парке «Таганай» погубили редкие растения. Они под корень обломали стебли дремлика темно-красного — разновидности орхидеи, занесенной в Красную книгу. Дремлик только что начал цвести и гостям нацпарка, вероятно, захотелось собрать букет.

Редкие орхидеи росли рядом с Ахматовской копью. К этому месту не ведут прогулочные тропы, обычно попасть туда можно только в сопровождении экскурсовода.

— Инспекторы службы охраны «Таганая» периодически застают там «черных копателей», которые вопреки запретам добывают на копи гранаты. В этот раз неизвестные решили принести из леса еще и цветы, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Добавим, на Таганае встречаются 26 представителей семейства орхидных. Практически каждый цветок на счету, ведь 80% местных орхидей — это виды, занесенные в Красную книгу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru