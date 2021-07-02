В Челябинской области спасли шестилетнего мальчика, застрявшего между прутьев металлической лестницы

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Миассе спасатели пришли на выручку к шестилетнему мальчику, застрявший между металлических прутьев уличной лестницы. Как сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева, ребенок поднимался по конструкции рядом с одной из десятиэтажек по улице Карпова, неудачно поставил ногу и провалился.

— Нога оказалась так прочно зажата, что ни сам мальчик, ни бабушка, подоспевшая на помощь, справиться сами не смогли, — рассказала Марина Яковлева. — Они обратились за помощью к спасателям.

Специалистам, вооруженным универсальным гидравлическим инструментом, понадобилось всего 10 минут, чтобы разжать прутья, аккуратно деблокировать ногу и обработать ссадины мальчика.

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