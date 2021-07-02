Сделал выводы: Алексей Текслер прокатился по Челябинску на велосипеде

Губернатор поручил властям Челябинска разработать понятную муниципальную программу развития велосети. Фото: www.instagram.com/alexeytexler.official

Алексей Текслер проехал по Челябинску до места работы не в служебном автомобиле, а не велосипеде. Надо сказать, что глава региона, ведущий здоровый образ жизни, любит велопрогулки.

В этот раз он оценил городскую среду с точки зрения любителя двухколесного транспорта, сделал выводы и поделился ими в Инстаграм:

«Сегодня на себе решил проверить удобство передвижения, проехав свой обычный маршрут до работы. Нужно больше велодорожек. Прежде всего, внимание коридорам из больших районов города. Следует значительно увеличить число муниципальных велопарковок. Сделать это можно уже в этом году».

Городу нужна полноценная комплексная муниципальная программа по развитию велосети, с понятными планами.

Губернатор акцентировал: нужно постоянно работать над удобными съездами и занижением бордюрного камня. Это важно не только для велосипедистов, но и, например, для людей с малой мобильностью, мамочек с колясками, пенсионеров.

«Поручения городским властям дал. Но все это полностью касается и других городов области. Программы развития велосети нужны всем. Муниципалитеты-лидеры получат финансовую поддержку», — написал губернатор.

Накануне поездки глава региона изучил рейтинг лучших городов-миллионников для велосипедистов. Челябинск в середине списка.

По мнению Алексея Текслера позиция нашего города объективна: раньше об этом не думали. Но велосипед все больше становится не развлечением, а транспортным средством. И ситуацию надо менять, подчеркивает губернатор.

Кстати, по данным рейтинга лучше всего обстоят дела с инфраструктурой для велосипедистов в Уфе.

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