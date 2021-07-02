Машина опрокинулась после ДТП в челябинском поселке Некрасова

Машина получила повреждения, но водитель остался цел. Фото: Илья Ройтенберг/facebook.com

Авария возле дома №45 по улице Шаумяна произошла в 8:45 2 июля. Столкнулись Kia и Toyota.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, Kia выезжала со второстепенной дороги и врезалась в другую иномарку. После столкновения Toyota опрокинулась.

Известно, что за рулем Kia находилась девушка, Toyota управлял мужчина. Никто из них при аварии не пострадал.

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