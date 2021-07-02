В Челябинской области спасли водителя, над шеей которого после ДТП с переворотом навис автомобиль

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области водитель «семерки» в результате ДТП с переворотом на улице Калинина в Кыштыме оказался зажат головой в проеме лобового стекла. На выручку к мужчине пришли спасатели.

— Поздним вечером водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Автомобиль перевернулся, — сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева. — Голова оказалась зажата в проеме лобового стекла, наш шеей угрожающе нависла всем весом передняя часть легковушки.

Деблокировать водителя спасателям удалось при помощи гидравлического инструмента. Мужчина, по словам Марины Яковлевой, смог самостоятельно подняться и идти. Сотрудники поисково-спасательной службы сопроводили его до автомобиля скорой помощи и передали врачам.

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