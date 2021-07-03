В Калининском районе Челябинска из-за серьезной аварии жильцы сидят без света уже 12 часов

Электричества нет из-за повреждения подземного кабеля Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинске на улице Косарева произошла серьезная коммунальная авария — из-за повреждения подземного кабеля жильцы восьми многоквартирных домов остались без света.

— Так долго мы без света еще не сидели, — рассказывает челябинка Елена. — Отключили вчера вечером, и нет электричества до сих пор. У меня торт в холодильнике недоделанный — завтра у дочери День рождения, а с такой жарой, боюсь, все испортиться.

В аварийной службе УК «Территория» сообщили, что поврежден подземный кабель, из-за чего отключено электричество в восьми домах.

— Серьезная авария произошла вчера в 21:30. Но из-за того, что поврежденный кабель находится под землей, работы по устранению начали только сегодня, — сообщила диспетчер. — Повреждение обнаружено. К обеду электричество планируем дать.

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