Стихия разбушевалась: Копейск побило градом, непогода пришла в Челябинск

Град идет в Копейске и подбирается к Челябинску. Фото: Новости Копейск (В) Теме/vk.com

Сегодня, 3 июля около 17:00 в Копейске начался сильный дождь с градом. Жители делятся фотографиями в соцсетях. На некоторых фото град величиной со спичечный коробок. А есть даже в виде коронавируса.

— Все усыпано, дождина льет!, — пишет Надежда.

— На Сутягина апокалипсис. Надеюсь, машина в порядке, — пишет Александра.

Дороги усыпаны. Фото: Надежда Козачук/Новости Копейск (В) Теме/vk.com

— В Старокамышинске точно такой же прошел, — пишет Анна.

— Капец огороду, — печалится Иван.

А кое-где град прошел коронавирусный. Фото: Денис Хасанов/Новости Копейск (В) Теме/vk.com

— Застряли в саду в Чурилово. Начало сильно грохотать по крыше, я не сразу поняла. А там камни с неба, — рассказывает челябинка Анна.

В Челябинске тоже гремит. Неудивительно, по прогнозу МЧС, в регионе сегодня и завтра сильные ливни, грозы и град.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru