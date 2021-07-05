За неделю в Челябинске проверили 366 магазинов, маски были не у всех

В помещениях необходимо ходить в масках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшую неделю в Челябинске проверили 366 торговых предприятий на предмет соблюдения масочного режима. В 95% случаях у сотрудников были маски. Об этом рассказал на аппаратном совещании замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

— Комплексные проверки о соблюдению санитарно-эпидемиологических норм проведены на пяти предприятиях сферы услуг, составлено пять протоколов, — рассказал Игорь Постнов. — Усилена работа по проверке торговых комплексов, проверены ТК «Солнечный», ТК «Северо-Западный» и «Северо-Западное Подворье». Составлено шесть протоколов на арендаторов и физических лиц.

В Челябинске планируют организовать выездную вакцинацию сотрудников торговли и сферы услуг. Сейчас собирают заявки от желающих. Прививать будут сотрудники ГКБ №11.

— Уже привито 1228 человек — это восемь предприятий, — добавил Игорь Постнов.

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