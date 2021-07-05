В Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку

Фото: Уральское СУ СКР на транспорте
В Челябинской области 66-летняя женщина оказалась под колесами грузового поезда. ЧП произошло накануне, 4 июля, в 22:20 на 1823 километре перегона «Мурсалимкино-Вязовая» Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.
— Предварительно было установлено, что машинист грузового поезда увидел женщину, шедшую вдоль железнодорожных путей. Он подал сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда ему не удалось. В результате пострадавшая получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии, также была назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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