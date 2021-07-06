На железной дороге в Челябинской области обнаружили тело семилетнего ребенка

Фото: Мария АНАНОВА

В Челябинской области возле станции Бишкиль было обнаружено тело семилетнего ребенка. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, трагедия произошла в мае этого года.

— Было установлено, что ребенок, оставленный на непродолжительное время без присмотра, покинул двор своего дома, расположенного в 600 метрах от железнодорожных путей. Спустя несколько часов он был обнаружен в междупутье с признаками железнодорожного травмирования, — сообщили в ведомстве.

Сейчас проверяются родители погибшего ребенка. Расследование и результаты уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

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