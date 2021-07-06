Житель Башкирии и его 17-летний сообщник пойдут под суд за попытку сбыта партии героина в Челябинске

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Башкирии, которых задержали за попытку сбыта героина в Челябинске. Запрещенные вещества злоумышленники пытались распространить путем размещения «закладок». Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

— Установлено 25 преступных эпизодов, часть из которых он совершил совместно со своим земляком, 2004 года рождения, временно проживающим в Челябинске. Противоправная деятельность соучастников пресечена сотрудниками ОНК УМВД России по г. Челябинску совместно с коллегами из регионального УФСБ, — рассказали в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено 28 тайников, которые сделали злоумышленники. Из «закладок» изъяты полимерные пакеты с героином, общая масса которых составила более 6,5 кг.

Материалы уголовного дела в отношении обоих фигурантов направлены в суд Советского района Челябинска. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru