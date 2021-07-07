В Челябинске на двух перекрестках перестали работать светофоры

Светофоры отключат до вечера
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Светофоры не будут работать 7 июля на двух челябинских перекрестках: на пересечении улиц Зальцмана и Первой Эльтонской, а также на пересечении улиц Самохина и Первой Эльтонской.
По плану светофоры отключатся в 9 часов и возобновят работу в 18 часов.
Как пояснили в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства, два перекрестка необходимо обесточить, чтобы провести ремонт электросетей.
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