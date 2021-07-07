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Общество7 июля 2021 7:02

В Челябинске на двух перекрестках перестали работать светофоры

Автоматическое управление движением отключили в микрорайоне Чурилово
Елена КОЛЧИНА
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Светофоры отключат до вечера

Светофоры отключат до вечера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светофоры не будут работать 7 июля на двух челябинских перекрестках: на пересечении улиц Зальцмана и Первой Эльтонской, а также на пересечении улиц Самохина и Первой Эльтонской.

По плану светофоры отключатся в 9 часов и возобновят работу в 18 часов.

Как пояснили в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства, два перекрестка необходимо обесточить, чтобы провести ремонт электросетей.

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