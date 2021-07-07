В Челябинской области для свиданий с заключенными будут требовать ПЦР-тесты или антитела

Заключенных и их близких просят отнестись к ситуации с пониманием Фото: Борис КОКУРИН

С пятницы, 9 июля, меняются правила предоставления длительных свиданий с заключенными в Челябинской области. Причина — ухудшение ситуации по коронавирусу.

Необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или антитела — анализы должны быть сданы не ранее, чем за три дня до даты свидания. Плюсом нужна справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 — ее можно взять в поликлинике.

— Наличие сведений о двукратной вакцинации против новой коронавирусной инфекции не освобождает от лабораторного обследования, — пояснили в пресс-службе ГУФСИН.

При себе нужно иметь маски и перчатки. Расчет: одна маска на два часа, перчатки — до износа.

— При нахождении в помещениях общественного пользования (кухня, коридоры, игровые и др.) необходимо носить маски и перчатки). Сотрудниками учреждений будет организован входной контроль состояния здоровья родственников с измерением температуры тела, — уточнили ГУФСИН по Челябинской области.

Людей с температурой и другими признаками коронавируса пускать не будут. Затем температуру будут измерять дважды в день.

— В случае выявления лиц с признаками острого респираторного заболевания и повышенной температурой тела, длительное свидание немедленно будет прекращено, и осужденный будет изолирован в отдельное помещение, — сообщили в ГУФСИН.

В случае ухудшения ситуации, с 1 августа начнут требовать сертификаты о вакцинации.

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