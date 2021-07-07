Курганскую область заволокло дымом из-за природных пожаров

В Кетовском районе, который окружает Курган, - самая тяжелая ситуация с пожарами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители нескольких районов Курганской области страдают от сильного запаха дыма. Причина — в лесных пожарах.

— Вчера на закате были видны в небе клубы дыма. Густые, как темная туча. Сегодня утром чувствовался очень сильный запах дыма. Сейчас он немного развеялся, но все равно ощущается, — рассказала жительница Кургана Ольга.

По данным регионального правительства, самая сложная ситуация с пожарами сейчас в Варгашинском и Кетовскоом районах.

— На тушении задействован 82 единицы техники, 201 человек. Это сотрудники лесопожарных формирований, МЧС, муниципальной пожарной охраны, сельхозтоваропроизводителей, а также волонтеры, — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Пока вплотную к населенным пунктам огонь не подходит.

Дым от пожаров в Зауралье дошел до соседнего Казахстана. Задымление заметили жители Костаная. В костанайском департаменте чрезвычайных ситуаций сообщили, что причина смога — возгорание леса и сухой травы в Частоозерском районе Курганской области.

Причинами многочисленных пожаров в МЧС Курганской области называют погодные условия. В регионе засуха, долгое время стояла аномальная жара, а в последние дни прошли сухие грозы.

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