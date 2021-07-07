В Копейске развернут ковидный госпиталь на 120 мест

Отделение будет оснащено всеми необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В городской больнице Копейска с 8 июля развернут ковидный госпиталь на 120 коек для лечения пациентов с COVID-19. Отделение будет оснащено всеми необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В региональном Минздраве не исключают, что ковидные госпитали могут развернуть в ближайшее время и в других больницах.
— Медицинским организациям следует быть готовыми к приему пациентов с пневмонией и COVID-19, а также сохранять свободный коечный фонд, чтобы в сжатые сроки развернуть дополнительные места для приема больных, — сообщили в ведомстве.
По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки в Челябинской области подтвердили 240 новых случаев заболевания коронавирусом. За день скончались 12 больных COVID-19 пациентов. Для девяти из них коронавирус стал основной причиной смерти, еще трое умерли от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 67, 8 тыс. южноуральцев.
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