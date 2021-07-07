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Депутат Центрального райсовета Роман Никитин заявил о том, что на него напали вахтеры в мэрии Челябинска. Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, однако об этом народный избранник решил рассказать только сейчас.

По словам Романа Никитина, он пришел в администрацию города, чтобы отдать обращение мэру Наталье Котовой. Но на входе вахтеры отказались его пропускать, поскольку он был в шортах и без маски. Тогда депутат сходил до машины за СИЗами и вернулся обратно. Но его все равно пропускать не захотели.

— После нескольких попыток пройти и очередных отказов я решил просто зайти, так как вахтеры не имеют полномочий ограничивать вход депутатов в администрацию города. Но у них мнение абсолютно противоположное. Вахтер-мужчина схватил меня за корпус и начал вытягивать обратно за турникет, женщина схватила меня за левую руку, пытаясь заломить за угол столба. Мне удалось вырваться и пройти, — рассказывает Никитин.

Но на этом приключения депутата в мэрии Челябинска не закончились. Выяснилось, что кабинет, в котором принимали документы, был закрыт на ремонт. В результате ему пришлось снова идти через вахтеров, которые напали на него во второй раз.

— Женщина пыталась выбить у меня из правой руки телефон, а из левой вырвать документы, хваталась за шею и била по голове! — рассказал депутат.

Народному избраннику удалось пробиться к кабинету на втором этаже. Оттуда он вызвал полицию. Обратный путь из здания прошел уже без приключений.

Вечером у Романа Никитина появилась головная боль и усталость. Он обратился в травматологию. По его словам, врачи обнаружили у него сотрясение. Теперь депутат собирается обращаться в полицию. У него также есть доказательства, поскольку во время нападения вахтеров он фиксировал все на камеру телефона.

Смотреть видеосюжет Вахтеры мэрии Челябинска побили депутата за шорты и отсутствие маски

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