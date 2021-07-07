Власти Сулеи Челябинской области ликвидируют яму, в которой утонул ребенок

Даже после трагедии вокруг водоема продолжали ходить дети. Фото: прокуратура Челябинской области

В поселке Сулея начали закапывать яму, где утонул ребенок. Об этом сообщила КП-Челябинск местная жительница Любовь.

— Восемь вечера. Просто закапывают! Оказывается, так можно было! А если бы вовремя закопали Костя был бы жив! Привезли только одну машину, одну! А отчитаются что все сделали! — пишет наша читательница.

Ранее мы писали, что уже после трагедии на месте гибели мальчика поставили табличку об опасности, но вскоре и она пропала. Зато в поселке появилась тяжелая техника: вырытые ямы вновь засыпают землей.

Между тем, жители поселка Сулея требуют отставки главы поселения Вероники Губайдулиной «за неисполнение должностных обязанностей и халатность». Петицию разместили во ВКонтакте, пока ее поддержали 506 человек.

Напомним, трагедия произошла 2 июля. Как рассказали местные жители, мальчик играл в камушки над глубокой ямой с водой и упал со склона. Рядом находился еще один ребенок. Он прыгнул в яму, но помочь другу уже не сумел. Случайные прохожие спасли из воды второго мальчика и подняли со дна ямы тело первого.

Яма, в которой произошла трагедия — пожарный водоем. То есть, в случае крупного возгорания, воду могли брать оттуда. Вырыли ее недавно, власти говорят, что по нормам ограждений не требуется.

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