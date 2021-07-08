В МЧС предупредили об ураганном ветре в Челябинской области

Южноуральцев попросили соблюдать осторожность при шквалистом ветре Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области 8 июля возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупреждают в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве рекомендуют при сильном ветре не выходить из зданий. Если ураган застиг на улице, то не нужно укрываться от него возле стен домов, рекламных щитов и остановочных комплексов.

По данным метеорологов, днем 8 июля в регионе воздух прогреется до +23, +28 градусов. В южных районах Челябинской области возможны грозы.

Конец недели и выходные обещают быть жаркими. На воскресенье 11 июля специалисты прогнозируют до +33 градусов. А с понедельника южноуральцев вновь ждет более прохладная погода: на 12 июля прогнозирую до +23 градусов днем.

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