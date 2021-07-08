В Челябинске начнут капремонт улицы Дарвина

Ради ремонта улицы Дарвина планируют снести десятки деревьев. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске собираются провести капитальный ремонт улицы Дарвина на участке от улицы Блюхера до Троицкого тракта. Проект подразумевает переустройство проезжей части и тротуаров, вырубку деревьев и высадку новых саженцев.

План ремонта уже утвердила Государственная экспертиза. В мэрии Челябинска надеются, что начать работы на улице Дарвина удастся в 2022 году.

После ремонта общая ширина проезжей части на улице составит 13,5 метров, движение будет четырехполосным. С обеих сторон дороги обустроят полуметровые технические тротуары, а тротуар для пешеходов будет трехметровой ширины.

На улице планируют построить новую ливневую канализацию, а старые фонари заменят новыми, причем электропровода протянут под землей.

— В рамках работ по благоустройству планируется снос 32 деревьев и 89 единиц поросли, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Взамен уничтоженных растений собираются высадить 132 дерева крупнолиственных пород. Кроме того вдоль автодороги разместят газоны с цветами и кустами кизильника.

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