В Челябинск приехал дизайнер Артемий Лебедев

В Челябинске Артемий Лебедев обратил внимание на необычные водостоки Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев приехал в Челябинск. Об этом он сам сообщил на странице в соцсети. Артемий Лебедев опубликовал сначала сделанный из автомобиля фотоснимок указателя на ведущей в Челябинск дороге, а потом кадры с городских улиц.

В Челябинске дизайнер обратил внимание на размещение вывесок и труб на фасадах зданий.

— Суровый челябинский ритейл подвинет любые водосточные трубы, — прокомментировал Артемий Лебедев.

Фото: Артемий Лебедев/instagram.com

На опубликованных им фотографиях водостоки изгибаются под всевозможными углами, обходя окна и входные группы магазинов.

О цели нынешнего визита в Челябинск известный дизайнер не сообщил. Известно, что студия Артемия Лебедева разработала проект нового квартала в центре города. На пересечении улиц Карла Маркса и Российской задумали построить здания, соединенные надземным переходом и установить скульптуру целующихся верблюдов.

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