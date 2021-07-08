Из челябинского аэропорта могут открыть рейсы в Испанию и Азербайджан

Если снимут коронавирусные ограничения, география доступным челябинцам полетов может расшириться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация выдала новые разрешения на полеты из аэропорта Челябинска. Допуск к пассажирским перевозкам по новым маршрутам летом 2021 года получили три авиакомпании.

Согласно приказу, подписанному главой Росавиации Александром Нерадько, компания S7 Airlines может открыть рейсы из Челябинска в азербайджанские города Баку и Гянджу.

Авиакомпании «Ямал» позволили перевозить пассажиров между Челябинском и кипрской Ларнакой (сейчас полеты из Челябинска на Кипр раз в неделю выполняют самолеты «Победы»).

Кроме того компания «Азур-Эйр» получила разрешение на полеты из Челябинска в испанские Барселону и Пальму-де-Майорку.

Стоит отметить, что в Азербайджане и на Кипре для прибывающих в страну сейчас действуют санитарные ограничения, а полеты в Испанию полностью запрещены из-за эпидемии коронавируса. Кроме того получение допуска не означает автоматически открытия новых рейсов, а только позволяет авиакомпании их открыть, если появится такая возможность и будут ослаблены коронавирусные ограничения.

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