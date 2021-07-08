Сапер из Челябинска погиб на Донбассе

Сапер из Челябинска погиб 5 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

33-летний Павел Цыпышев погиб на Донбассе 5 июля. Об этом сообщили в «Союзе добровольцев Донбасса».

Обстоятельства смерти мужчины пока выясняют.

Известно, что погибший с 2014 года участвовал в боевых действиях в окрестностях Луганска и Донецка, был сапером.

— Освобождал Лутугино и Дебальцево. Участвовал во многих боях. Был ранен, — рассказали в «Союзе добровольцев».

Фото: "Союз добровольцев Донбасса"

Ранее в Челябинске получил убежище гражданин Казахстана, воевавший на Донбассе. В случае депортации на родину ему грозил длительный тюремный срок за наемничество.

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