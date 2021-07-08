Сапер из Челябинска погиб на Донбассе

Сапер из Челябинска погиб 5 июля
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
33-летний Павел Цыпышев погиб на Донбассе 5 июля. Об этом сообщили в «Союзе добровольцев Донбасса».
Обстоятельства смерти мужчины пока выясняют.
Известно, что погибший с 2014 года участвовал в боевых действиях в окрестностях Луганска и Донецка, был сапером.
— Освобождал Лутугино и Дебальцево. Участвовал во многих боях. Был ранен, — рассказали в «Союзе добровольцев».
Фото: "Союз добровольцев Донбасса"
Ранее в Челябинске получил убежище гражданин Казахстана, воевавший на Донбассе. В случае депортации на родину ему грозил длительный тюремный срок за наемничество.
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