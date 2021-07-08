На Парижском полумарафоне усилят меры эпидемиологической безопасности

На межрегиональном забеге «Парижский полумарафон — 2021», который пройдет 14 августа 2021 года, будут усилены меры эпидемиологической безопасности. Чтобы не подвергать опасности участников и соответствовать рекомендациям Роспотребнадзора, в регламент внесены ряд изменений.

Все участники, организационный комитет, волонтеры и обслуживающий персонал должны будут предъявить один из трех документов:

• сертификат профилактической прививки от COVID-19,

• сертификат о перенесенном заболевании COVID-19,

• справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР (тестирование должно быть пройдено не более чем за 72 часа до начала мероприятия).

Кроме того, в рамках мероприятия не будет проходить концертно-развлекательная программа для зрителей и болельщиков. Остальные зоны будут организованы с учетом требований Роспотребнадзора.

— Мы сделаем акцент на спортивную часть нашего забега. В текущей ситуации этот вариант лучше, чем отмена старта. Регистрация на сайте продолжается. Ждем вас 14 августа в селе Париж Нагайбакского района. Надеемся на ваше понимание и поддержку! — обратилась к участникам организатор Парижского полумарафона Светлана Мамедалина.

Отметим, зарегистрироваться на забег можно на сайте myrace.info.