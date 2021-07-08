В Челябинской области произошел крупный лесной пожар недалеко от двух поселков

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня днем, 8 июля, в Карталинском районе Челябинской области произошел крупный лесной пожар. Из порывов ветра площадь возгорания существенно увеличилась, в результате чего возникла угроза перехода огня на близлежащие поселки Запасное и Новокаолиновый.

На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС и ГУ лесами. Была произведена опашка территории поселка Запасное, который находится в одном километре от пожара. Кроме того, администрация Новокаолинового подготовила автобусы на случай эвакуации людей.

— В общей сложности на тушении пожара работает группировка из 120 человек и 25 единиц техники. От МЧС – 89 человек и 12 единиц техники. На подъезде группировка Уральского учебно-спасательного центра в количестве 48 человек и 8 единиц техники. На месте два пожарных поезда со станций Карталы и Магнитогорск, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Огнеборцам уже удалось ликвидировать угрозу перехода огня на близлежащие поселения. В настоящее время наблюдается сильное задымление. Также из-за сильного ветра осложняется тушение пожара.

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