Трассу М-12 Москва-Казань продлят до Челябинска

Фото: Упрдор «Южный Урал»

Трассу М-12 Москва-Казань решили продлить до Челябинска. Строительство дороги намерены завершить в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Сегодня в ходе работы президент нам поставил новую задачу — дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. Это еще примерно 600 км дороги... Наша слаженная работа позволяет нам с уверенностью сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска, — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Также сегодня Марат Хуснуллин обозначил сроки строительства метротрама в Челябинске. Работы начнутся в следующем году. Проект планируется реализовать на 3-4 года, при нормативном сроке 5-6 лет. Мы собрали всю информацию о метро в Челябинске по ссылке.

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