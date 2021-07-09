К тушению лесных пожаров в Челябинской области привлекли авиацию

Горящие леса будут тушить с помощью самолета и вертолета. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В МЧС решили направить авиацию на тушение природных пожаров в Челябинской области. В аэропорт Магнитогорска уже прибыли самолет БЕ-200 и вертолет Ми-8.

Утром 9 июля сохраняется угроза перехода огня на поселки Новоаколиновый, Запасное и Джабык в Карталинском районе, а также село Париж в Нагайбакскоми районе. Ночью пожарным удалось отстоять села Дуванкуль и поселок Увельский.

На территории Карталинского района официально объявили режим чрезвычайной ситуации.

Огонь охватил территорию почти в 1,5 тыс. гектаров. Его распространению способствуют жара и ветер. Накануне пожар местами переходил в верховой.

Из поселка Запасное эвакуировали 21 жителя, в том числе шестерых детей.

Сейчас пожары тушат 221 человек, 66 единиц техники. В Запасное прибыли два пожарных поезда. В Джабык аварийно-восстановительный состав привез по железной дороге два бульдозера для создания минерализованных полос.

— В настоящий момент произведена передислокация личного состава и техники как главного управления МЧС, так и главного управления лесами на наиболее сложные направления, — рассказал и.о. начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Константин Гандау.

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