Челябинец на самокате, которого сбила иномарка, находится в коме

Авария произошла 8 июля в 19:03. Фото: ГИБДД

20-летний самокатчик, который попал под колеса автомобиля на Университетской набережной, госпитализирован в состоянии комы. Об этом сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Как выяснилось, молодой человек ехал на красный. Кроме того, пересекая проезжую часть по зебре, он должен был спешиться.

— 31-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Wingroad, совершил наезд на пешехода движущегося на электросамокате WHOOSH BM 29 по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора, после чего автомобиль Nissan изменил направление движения, совершил наезд на металлическое ограждение, повредив его, — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее «Комсомолка» публиковала видео с моментом ДТП. На кадрах видно, как мужчина на самокате пересекает проезжую часть, и в этот момент его сбивает на скорости автомобиль. Самокат после столкновения унесло в сторону на несколько метров.

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