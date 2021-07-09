Райффайзенбанк запускает выдачу карт через картоматы

Первый картомат установлен в Новосибирске в ТЦ «Универсам» (ул. Ленина, 10). С его помощью клиенты Райффайзенбанка могут моментально получить перевыпущенную дебетовую карту.

— Чтобы получить карту, ее не нужно предварительно заказывать. Клиенты, которым доступна опция перевыпуска через картомат, получат уведомление об этом через мобильный банк. Сообщение будет содержать индивидуальный код, который необходимо ввести на экране картомата по инструкции. Картомат самостоятельно определит, какой тип карты необходимо выдать клиенту. Активировать ее можно любым удобным способом: на сайте, в приложении «Райффайзен Онлайн» или через банкомат. Картоматы — это абсолютно новый канал по выдаче карт, аналогов которому нет на рынке, — отметила руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе Ирина Ярыгова.

Устройство доступно круглосуточно, а весь процесс получения карты занимает считанные минуты. В отличие от привычных постоматов для заказов из интернет-магазинов, к картоматам предъявляют повышенные требования по безопасности и интеграции с системами банка. Обмен данными между программным обеспечением картомата и банковскими сервисами происходит через специально разработанный API Райффайзенбанка.

Пилот продлится до конца октября. В это время через картомат можно будет только перевыпустить карту, если срок действия предыдущей подходит к концу. Клиенты также по-прежнему могут перевыпускать карты в отделении.

Если пилот окажется успешным, сеть устройств будет расширяться, а также будет увеличиваться диапазон доступных карт. Например, через картоматы можно будет получить кешбэк-карту или быстро восстановить потерянную карту с действующим сроком.

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