Райффайзенбанк запустил бесплатный обучающий курс для предпринимателей в России

Предприниматели со всей России могут пройти бесплатное обучение на базе курса Райффайзенбанка и Сравни.ру. Курс состоит из 14 видео-уроков и 16 статей, где собраны кейсы, необычные бизнес-ситуации и советы по организации бизнес-процессов.

— Цель курса — рассказать о практических сторонах ведения малого бизнеса в России — от проверки идеи без больших затрат, до управленческого учета, ведения бухгалтерии, приема платежей и прохождения разного рода кризисов. Авторы курса — предприниматели, владельцы стартапов и продуктовые менеджеры технологичного российского и иностранного бизнеса. Надеемся, что собранный нами контент окажется полезным в ведении бизнеса, — прокомментировала руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе Мария Горенко.

Регистрация открылась 8 июля, первый урок запланирован на 15 июля. По итогам обучения можно пройти тест и получить именной сертификат.

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