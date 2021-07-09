В Металлургическом районе сорвали сроки сдачи двух скверов

Скверы должны были благоустроить к 1 июля. Фото: прокуратура Челябинской области

1 июля два сквера в Металлургическом районе — на перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ и Ш. Металлургов и у ДК «Строитель» должны были быть благоустроены. Но к 7 июля подрядчики ООО «А-Холдинг» и ООО «Левша» работу по госконтрактам не доделали.

— Руководителям порядных организаций прокурором внесены представления, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Нарушения выявила прокуратура Металлургического района, которая проверяла, как исполняются контракты по нацпроекту «Жилье и городская среда».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru