В Челябинске мотоциклист угодил под машину

Мужчину, который управлял мотоциклом, понадобилась медпомощь. Фото: Агентство чрезвычайных новостей/vk.com

Авария произошла днем 9 июля возле ледовой арены «Трактор» в Челябинске. На перекрестке улиц 250-летияя Челябинска и Салавата Юлаева столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Известно, что машиной управляла женщина, а мотоциклом — 51-лектний мужчина.

— Водитель Kia при повороте не предоставила преимущество и столкнулась с мотоциклом Yamaha. Управлявший мотоциклом мужчина получил травмы, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

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